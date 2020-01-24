Лукашенко перечислил альтернативные виды поставок нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о видах альтернативных поставов нефти, кроме закупок в России. Об этом сообщает БелТА.

Он сказал, что одним из вариантов являются поставки через порты на Балтике. Он отметил, что таким образом уже закуплена партия норвежской нефти.

По его словам, еще один балтийский маршрут — по нитке нефтепровода «Дружба» из Гданьска. Для этого его нужно будет запустить его в реверсном режиме.

Третьим вариантом поставок являются поставки с Черного моря через Украину.

«И четвертое — это Россия. Мы не отказываемся от этой нефти», — подчеркнул Лукашенко.

Он сказал, что эти маршруты уже начали тестировать. Белоруссия планирует оценить потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. В заключении Лукашенко сказал, что нельзя зависеть от одной страны, поскольку это является монополизмом.

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