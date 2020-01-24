Эксперты предрекли увеличение стоимости аренды жилья в 2020 году

Эксперты рассказали, как изменится стоимость аренды жилья в 2020 году. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что цена аренды в новом году увеличится на 5-10%, а для квартир, расположенных рядом с метро в крупных городах — 15-20%.

В качестве факторов, которые повлияют на увеличение аренды жилья, были названы рост тарифов ЖКУ, а также стремление владельцев квартир оставаться в правовом поле.

Уточняется, что на данный момент средняя цена за съемную квартиру по России составляет 13 тыс. руб. за однушку и 17 тыс. руб. за двухкомнатную, тогда как в столице этот показатель составляет 30 тыс. руб. и 40 тыс. руб. соответственно.