В ГД оценили усиление антииранских санкций США

В Госдуме прокомментировали решение властей США усилить санкции против Ирана. Об этом сообщает RT.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал такое решение предсказуемым и объяснимым. Однако он отметил, что такие меры непонятны с точки зрения экономики и международного права.

«США действуют с позиции силы, давят экономическими санкциями», — подчеркнул Шерин.

Депутат добавил, что таким способом Белый дом пытается сохранить свои «лидирующие позиции в экономике», а также надавить на Иран так, чтобы это повлияло на Китай.

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