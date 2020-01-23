В Томской области не нашлось желающих стать главами районов из-за низких зарплат

Власти Томской области не могут найти претендентов на должности глав районных администраций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора региона Анатолия Рожкова.

По словам вице-губернатора, уровень ответственности не соответствует заработной плате за эту работу.

«Желающих ноль», — заключил Рожков.

При этом, вице-губернатор, не уточнив размер зарплат глав районов, отметил, что многие из них могут рассчитывать на получение соцподдержки для семей с доходом ниже 1,5 прожиточного минимума. Поясняется, что речь идет о возмещении затрат на покупку спутникового оборудования для цифрового телевидения.