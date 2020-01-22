Карлос Гон предрек Nissan банкротство

Бывший глава Nissan Карлос Гон предсказал банкротство автопроизводителя в течение двух-трех лет, передает «Интерфакс» со ссылкой на одного из адвокатов Гона Нобуо Гохара.

Гохара отметил, что Гон не объяснил, чем обусловлено такое мнение.

Подчеркивается, что Nissan в настоящее время сталкивается со снижением продаж автомобилей в Китае и Европе, из-за чего компания ухудшила прогноз продаж на текущий завершающийся 31 марта фингод. За последний год стоимость акций Nissan упала почти на 31%.

По данным агентства, Гон сказал это Гохаре, когда тот собирал информацию для книги о Гоне, которую собирался выпустить до начала судебных слушаний по делу бывшего топ-менеджера.

Уточняется, что последняя встреча Гохары и Гона состоялась за два дня до побега экс-главы Nissan.

19 ноября 2018 года Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Весной 2019 года за него внесли залог. До суда, который был намечен на весну 2020 года, он покинул страну без разрешения японских властей.

Гохара — известный критик японской системы правосудия. Он регулярно высказывает свои суждения в своем блоге и на телевидении.

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