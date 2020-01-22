Митрополит Иларион рассказал о миллионных доходах

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Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата... Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата...
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата...
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата Митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что его основной доход составляет не зарплата от работы на церковных должностях, а гонорары за книги, фильмы и музыкальные произведения, которые могут составлять «приличные суммы». Об этом сообщает РИА «Новости».

Митрополит Иларион является также композитором и автором более сотни книг.

Он отметил, что апостол Павел зарабатывал на жизнь изготовлением палаток, а митрополит зарабатывает интеллектуальным и творческим трудом.

Так, он рассказал о своем шеститомнике об Иисусе Христе, который был издан в том числе на английском, французском и итальянском языках. Митрополит уточнил, что за каждый том на русском языке он получил в среднем около 300 тыс. руб. гонорар и еще от 500 до 700 тыс. руб. — процент с прибыли от продаж. Итого по миллиону за том. После этого он из шести томов сделал один и издал его в серии «Жизнь замечательных людей», который принес ему еще миллион.

Уточняется, что на данный момент митрополит написал и издал 139 книг, из них 64 на русском и 75 на иностранных языках.

По его словам, денег хватает и на себя, и на близких, и на благотворительность.