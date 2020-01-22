«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы

Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, на заседании рабочей группы, занимающейся разработкой закона о взыскании долгов, был предложен новый вариант соответствующего законопроекта.

Законопроект содержит отдельную статью, посвященную взысканию долгов по ЖКХ. Данная статья предусматривает, что задолженность россиян за коммунальные услуги смогут взыскивать профессиональные коллекторы. При этом досудебный порядок возврата долга не будет обязательным, отметили источники.

Представленная на заседании версия законопроекта не является окончательной и будет доработана с учетом замечаний соисполнителей и новых предложений.

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