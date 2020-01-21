Boeing приостановила сборку самолетов серии 737 MAX

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing временно прекратила сборку самолетов 737 MAX, эксплуатацию которых приостановили после двух катастроф. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что производство 737 MAX приостановили 20 января.

По данным CNN, несмотря на прекращение эксплуатации, Boeing продолжала собирать эти самолеты в более низком темпе. В результате на предприятиях компании в штатах Вашингтон и Техас скопилось около 400 простаивающих лайнеров.

Самолеты Boeing 737 Max были изъяты из эксплуатации после двух авиакатастроф. В 2018 году году в результате крушения Boeing недалеко от Джакарты погибли 189 человек, а в марте 2019 года при авиакатастрофе под Аддис-Абебой — 346 человек.

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