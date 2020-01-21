Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Такие данные приведены по состоянию на 1 января 2020 года.
Отмечается, что внешний долг увеличился на $26,8 млрд, то есть на 5,9%.
Ранее он находился на отметке $454,7 млрд.
По данным финансового регулятора, на рост показателя повлияла покупка нерезидентами суверенных ценных бумаг, которые были совершены в российских рублях, а также в иностранной валюте.
В свою очередь внешний долг частного сектора почти остался прежним.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Успеть до санкций: зачем Россия залезает в долги
— Названа сумма внешнего долга России