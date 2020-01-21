Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

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Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).

Такие данные приведены по состоянию на 1 января 2020 года.

Отмечается, что внешний долг увеличился на $26,8 млрд, то есть на 5,9%.

Ранее он находился на отметке $454,7 млрд.

По данным финансового регулятора, на рост показателя повлияла покупка нерезидентами суверенных ценных бумаг, которые были совершены в российских рублях, а также в иностранной валюте.

В свою очередь внешний долг частного сектора почти остался прежним.

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