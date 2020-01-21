Экспорт нефтепродуктов в Белоруссии возобновлен

Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия отменила приостановку экспорта нефтепродуктов. Об этом пишет ТАСС.

Он сказал, что это был небольшой период приостановки, сейчас же экспорт не под запретом.

Рыбаков пояснил, что любая нефтепереработка имеет определенный наиболее эффективный радиус реализации продукции. Он сказал, что наиболее эффективными рынками являются национальный и ближайшие, поэтому именно на них будет взят основной ориентир.

По его словам, также прорабатывается вопрос альтернативных поставок, имеются уже практически готовые контракты.

До этого стало известно, что Белоруссия закупила у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.

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