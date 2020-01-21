В дорожных кружках из IKEA обнаружили токсичные вещества, компания отозвала товар из магазинов. Об этом говорится на сайте фирмы.

Токсичными оказались пластмассовые кружки Troligtvis, они продавались с октября 2019 года по январь 2020-го.

Специалисты обнаружили в продуктах превышение уровня дибутилфталата, данное вещество может стать причиной нарушения иммунной системы человека.

В компании порекомендовали прекратить пользоваться кружками Troligtvis с надписью Made in India («Сделано в Индии») и вернуть их в любой магазин IKEA для осуществления полного возврата.

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