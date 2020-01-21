Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров

В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Пенсионного фонда России Антона Дроздова.

Он отметил, что в данном числе оказались те, «у кого сдвинулась пенсия в 2019 году».

Глава ПФР также добавил, что увеличилось число граждан, которые выйдут на пенсию досрочно, в частности, за счет многодетных матерей.

Он отметил, что с 2021 года в возрасте 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей. Спустя два года 57-летние матери троих детей.

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