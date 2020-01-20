В Госдуме оценили снятие ареста с активов «Газпрома»

В Госдуме прокомментировали данные о снятии ареста со счетов «Газпрома» по искам «Нафтогаза» в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах. Об этом сообщает RT.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских отметил, что это говорит об отсутствии противодействий в развитии работы в Европе.

Он также подчеркнул, что российские представители выполняют обязательства вовремя и в срок.

«И самый главный показатель — сегодняшнее снятие ограничений», — добавил Ананских.

По его мнению, препятствует развитию работы только «политические и коммерческие амбиции наших заокеанских товарищей».

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