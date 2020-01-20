Глава ВТБ Андрей Костин примет участие в официальной программе Форума в Давосе

Глава Банка ВТБ Андрей Костин примет участие в официальной программе форума Всемирного экономического форума в Давосе, который стартует во вторник, 21 января.

«Традиционно банк ВТБ выступает стратегическим партнером Всемирного экономического форума в Давосе. В этом году делегация банка ВТБ также будет участвовать в его ключевых мероприятиях. Президент-председателя правления Банка ВТБ Андрей Костин примет участие в официальной программе форума, а именно в сессии «Стратегические перспективы/прогнозы: Евразия», - заявили в пресс-службе Банка ВТБ.

Сессия, посвященная Евразии, состоится в среду. Там примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и управляющий Международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов.

Главный вопрос, который будет обсуждаться в ходе сессии: как экономики стран Центральной Азии, где треть жителей младше 15 лет, ищут возможности удовлетворить потребности быстро растущего населения.

Участники сессии обсудят стратегические приоритеты для этого региона в 2020 году, управление геополитическими рисками, а также темпы внедрения новых технологий.

В этом году российская программа форума представлена тремя сессиями: «Стратегическое видение: Россия», «Глобальное воздействие отношений между Россией и Европой», а также «Влияние российской климатической стратегии». Планируется, что в сессии «Стратегический прогноз: Россия» примет участие глава российской делегации на форуме и. о. главы Минэкономразвития Максим Орешкин. Бизнесмен Олег Дерипаска выступит на сессии «Глобальное влияние климатической стратегии России» в качестве основателя фонда «Вольное дело».