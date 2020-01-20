«Известия»: в России могут запретить комиссию за платежи по ЖКХ

До конца февраля в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект, предусматривающий отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова.

Он отметил, что депутатам, которые работают над документом, уже оказал поддержку Центробанк.

Парламентарий подтвердил, что в данный момент его текст находится на доработке.

«Сейчас проводим последние консультации», — добавил Неверов.

Как известно, сейчас с граждан взимают комиссию при оплате ЖКХ через банк ( в режиме онлайн, через банкомат или кассу) в размере 0,5-2% от перечисляемой или вносимой суммы.