«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

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Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной... Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной...
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Опубликованы задекларированные доходы премьер-министра России Михаила Мишустина и его супруги. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ФНС.

Согласно декларации, в 2014 году доход Мишустина составил 23,2 млн рублей, а его жены – 160,1 млн рублей. В 2015 году доходы супругов составили 19,5 млн рублей и 80,9 млн рублей, в 2016 – 19,9 млн рублей и 77,3 млн рублей, в 2017 – 19,3 млн рублей и 68,6 млн рублей.

В 2018 году доход Мишустина был равен 19 млн рублей, а жены – 47,7.

15 января президент России Влдамир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

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