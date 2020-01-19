«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Опубликованы задекларированные доходы премьер-министра России Михаила Мишустина и его супруги. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ФНС.

Согласно декларации, в 2014 году доход Мишустина составил 23,2 млн рублей, а его жены – 160,1 млн рублей. В 2015 году доходы супругов составили 19,5 млн рублей и 80,9 млн рублей, в 2016 – 19,9 млн рублей и 77,3 млн рублей, в 2017 – 19,3 млн рублей и 68,6 млн рублей.

В 2018 году доход Мишустина был равен 19 млн рублей, а жены – 47,7.

15 января президент России Влдамир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин назвал главную задачу нового правительства

— Время и задачи: Медведев объяснил отставку правительства