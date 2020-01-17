ЦБ: чистый отток капитала из России в 2019 году составил $26,7 млр

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По итогам 2019 года чистый отток капитала из России установился на отметке в $26,7 млрд.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные Центрального банка (ЦБ).

Отмечается, что в 2018 году вывоз капитала составил $63 млрд.

Ранее ЦБ зафиксировал, что чистый вывоз капитала из России частным сектором с января по июль 2019 года увеличился более чем в 1,6 раза.

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