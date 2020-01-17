«Газпром» просит Германию вывести «Северные потоки» из-под газовой директивы ЕС
Дочерние компании «Газпрома» Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG обратились в Федеральное сетевое агентство Германии с просьбой вывести газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» из-под действия газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.
Обоснованием для вывода газопроводов из-под действия директивы могут может стать защита инвесторов в Германии, а также положительное влияние деятельности компаний на энергетическую безопасность Евросоюза.
Поданные в Федеральное сетевое агентство заявки будут рассмотрены до 23 мая, рассмотрению будет предшествовать консультация Германии с другими странам Евросоюза.
Поправки, внесенные в газовую директиву в 2009 году, обязывают «Газпром» предоставить 50% мощностей «Северного потока – 2» третьим поставщикам.
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