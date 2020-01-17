Опубликован рейтинг самых дорогих городов мира

Рейтинг самых дорогих городов мира опубликован на статистическом ресурсе Numbero.

Первое место в рейтинге занял Цюрих, на первых пяти строчках расположились города Швейцарии. В десятку вошли норвежские города Ставангер, Осло, Тронхейм и Берген, а также исландский Рейкъявик.

Москва заняла в списке 251 место.

Города в рейтинге располагаются по «индексу стоимости жизни», который рассчитывается на основе покупательной способности населения и цен на питание, транспорт и коммунальные услуги.

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