ЦБ отозвал лицензию у московского «ПФС-банка»

Центробанк России с 17 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПАО КБ «ПФС-банк»).

Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что банк, допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

Регулятор за последний год неоднократно применял к нему меры.

«ПФС-банк» на 1 декабря 2019 года занимал 348-е место по величине активов в банковской системе РФ.