Экономист не согласился с предсказанием о курсе 200 рублей за доллар

Доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб оценил предположение о том, что курс рубля в будущем может опуститься до 200 рублей за доллар. Об этом пишет RT.

По его мнению, в данный период экономических предпосылок к столь сильно сильно девальвации рубля нет.

Он сказал, что такой скачет недопустим, потому что может повлечь за собой очень серьезные структурные сдвиги в экономике.

Твердохлеб добавил, что у государственных структур имеются все необходимые для стабильности экономического сектора механизмы, а также рычаги влияния на ситуацию.

До этого глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что вскоре курс рубля ждет падение.