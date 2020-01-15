Токарев исключил прекращение транзита нефти через Белоруссию

Глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что Россия сможет перераспределить объемы нефти, идущие через территорию Белоруссии, если республика прекратит транзит, однако такая перспектива маловероятна. Об этом сообщает «Интерфакс».

«У нас возможности для этого все есть, но мы не считаем, что такая перспектива предстоит, то есть мы исключаем такую перспективу, хотя если понадобится, возможности такие у нас есть», — уточнил Токарев.

Он отметил, что Россия сможет воспользоваться морским распределением и другими вариантами, которые не вызовут «особых затруднений».

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