Взрыв раздался на нефтехимическом заводе в Испании

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В испанской Таррагоне на нефтехимическом заводе раздался взрыв. Об этом сообщает портал eleconomista.es.

Отмечается, что спасатели предупредили местных жителей и туристов, чтобы они не приближались к территории завода и по возможности не покидали дома.

Информация о жертвах и пострадавших не уточняется.

На кадрах опубликованных в социальных сетях видеороликов видно, как большой огненный столб поднимается над городом. Также виднеется крупное облако дыма.