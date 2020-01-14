Взрыв раздался на нефтехимическом заводе в Испании
В испанской Таррагоне на нефтехимическом заводе раздался взрыв. Об этом сообщает портал eleconomista.es.
Отмечается, что спасатели предупредили местных жителей и туристов, чтобы они не приближались к территории завода и по возможности не покидали дома.
Информация о жертвах и пострадавших не уточняется.
На кадрах опубликованных в социальных сетях видеороликов видно, как большой огненный столб поднимается над городом. Также виднеется крупное облако дыма.