Кудрин заявил о низкой эффективности отмены НДФЛ для борьбы с бедностью

Существуют более эффективные инструменты для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Об этом сообщает ТАСС.

Отмена НДФЛ является косвенной мерой в отношении малоимущих, отметил Кудрин. Он подчеркнул, что выделение государственных субсидий по признаку доходности стало бы более эффективной мерой.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене НДФЛ для лиц, имеющих доход ниже двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

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