Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что 2-3 миллиарда рублей в год проходят по уголовным делам, однако общий объем финансовых нарушений, которые выявляют аудиторы, насчитывает сотни миллиардов рублей.

Так, в 2019 году было выявлено такого рода нарушений на 804 миллиарда рублей.

«Но примерно треть из них – нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть – это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», — уточнил Кудрин.

Глава счетной палаты рассказал, что Счетная палата будет постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере. Он добавил, что к средине 2020 года ведомство перейдет на новую модель управления.

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