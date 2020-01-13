Идея введения налога для домохозяек не нашла поддержки в «Единой России»

В партии «Единая Россия» не поддержали предложенную депутатом Сергеем Вострецовым инициативу введения налога для домохозяек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первый зампред фракции Андрей Исаев подчеркнул, что данное предложение отражает личную позицию Вострецова.

Он подчеркнул, что в партии с осторожностью относятся к введению дополнительных налоговых сборов с россиян, поскольку эта область является «серьезной и скользкой».

Исаев подчеркнул, что такие решения не принимаются партией «вдруг», а также добавил, что аналогичные этому вопросы «останутся на уровне размышлений».

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