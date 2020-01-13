Адвокат просит проверить Столото из-за миллиардного выигрыша

Московский адвокат Александр Сергеев написал заявление с просьбой провести проверку в отношении компании «Столото» из-за якобы подтасовки результатов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно появившейся в сети информации, на которую ссылается адвокат, результаты розыгрыша в миллиард рублей были известны заранее, а телевизионная трансляция в итоге была показана в записи.

Кроме того, адвокат просит проверить появившиеся данные о том, что выигравшая миллиард Надежда Бартош якобы имеет связь с хозяином компании «Столото».

Сергеев просит обратить внимание на то, что победители лотереи не могут проверить данные своих билетов и часто не могут получить выигрыш из-за «ошибки в результате системного сбоя».

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