Ротенберга обязали выплатить €530 тысяч финским банкам

Окружной суд Хельсинки отклонил иск миллиардера Бориса Ротенберга против финских банков, сообщает РИА «Новости».

Претензии бизнесмена были вызваны отказом в предоставлении доступа к банковским услугам со стороны банков Svenska Handelsbanken AB, Nordea Bank Abp, OP Corporate Bank plc и финского филиала Danske Bank A / S Finland. Ротенберг обвинил их в нарушении соглашений об обслуживании из-за санкций США.

Однако коллегия из трех судей Окружного суда Хельсинки постановила, что нарушений со стороны банков, не проводивших поступавшие от Ротенберга платежи, не было. Теперь миллиардеру предстоит выплатить расходы банков на общую сумму около €530 тыс.

Суд счел законным решение финансовых организаций об отказе проводить поступавшие от Ротенберга платежи, поскольку в противном случае банки были бы подвержены значительному риску из-за санкций против бизнесмена.

Апелляцию бизнесмена в окружном суде рассматривала коллегия из трех судей, которая приняла решение единогласно. Вердикт подлежит обжалованию и пока не вступил в силу.