В профсоюзе высказались насчет изменения системы оплаты труда учителей

Председатель Приморской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования Ирина Мариш прокомментировала внесение поправок в Трудовой кодекс, согласно которым структура оплаты труда школьных учителей будет изменена. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее мнению, внесение соответствующих поправок может привести к своего рода единству в оплате труда работников образования.

Мариш считает, что это позволит сделать данную оплату более прозрачной и понятной.

При этом председатель добавила, что оценивать эти поправки еще рано, поскольку их предстоит сначала принять в окончательной редакции.

До этого стало известно, что в России изменят систему оплаты труда учителей.