США потребовали от Китая отказаться от поставок нефти из Ирана
США хотят добиться от китайских властей полного отказа от поставок иранской нефти в КНР. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на министра финансов США Стивена Мнучина.
Он заявил, что порядка 70% своей нефти Иран ввозит в Китай.
По словам главы ведомства, полученные Тегераном средства идут на финансирование террористических группировок на Ближнем Востоке.
Однако Мнучин подчеркнул, что из-за санкций США, доходы Ирана от продажи нефтепродуктов уменьшились на 95%.
По заверению министра, сейчас Вашингтон и Пекин ведут переговоры о полном прекращении поставок нефти из Ирана в КНР.
Глава американского финансового ведомства отметил, что власти Китая «отрезали все государственные компании» от приобретения нефти.
«Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы убедиться, что они прекратили все дополнительные нефтяные операции», — сказал Мнучин.
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