Глава МИД Австрии: санкции США против «Северного потока — 2» неприемлимы
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг подверг критике санкции, которые США ввели в отношении трубопровода «Северный поток — 2». Об этом он сказал в интервью газете Die Presse.
По его словам, австрийская сторона не принимает экстерриториальные ограничительные меры.
«Это неприемлемо», — сказал Шалленберг.
Он подчеркнул, что «Северный поток — 2» позволяет диверсифицировать энергоснабжение Европы.
Ранее сообщалось, что санкции США против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» вступили в силу.
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