Глава МИД Австрии: санкции США против «Северного потока — 2» неприемлимы

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Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг подверг критике санкции, которые США ввели в отношении трубопровода «Северный поток — 2». Об этом он сказал в интервью газете Die Presse.

По его словам, австрийская сторона не принимает экстерриториальные ограничительные меры.

«Это неприемлемо», — сказал Шалленберг.

Он подчеркнул, что «Северный поток — 2» позволяет диверсифицировать энергоснабжение Европы.

Ранее сообщалось, что санкции США против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» вступили в силу.

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