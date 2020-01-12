Японский миллиардер устроил конкурс для желающих стать его женой и полететь на Луну

Миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава объявил о начале конкурса для девушек, которые хотят побороться за его сердце, право стать женой, а также полететь с ним на Луну. Об этом он написал в Twitter.

Маэдзава признался, что давно хотел отправиться в космос, но хочет поехать в это путешествие не один, а с «особенным человеком». Именно поэтому он придумал проект под названием «сватовство для серьезных отношений один на один». Благодаря конкурсу миллиардер надеется найти спутницу жизни, с которой отправится на Луну и осуществит давнюю мечту.

На сайте конкурса уточняется, что для участия приглашаются веселые и незамужние девушки от 20 лет, которые бы хотели вместе с Маэдзавой творить благо.

«А их действия были бы преисполнены любопытством и материнской энергией», — подчеркивается на сайте.

Также конкурсантки должны желать мира во всем мире, быть готовы к полету на Луну, иметь свое мнение и хотеть наслаждаться жизнью.