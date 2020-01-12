Экономист объяснил, почему банки отказываются от займов в магазинах
Банки отказываются от кредитования на местах продажи из-за снижения ставок, которое приводит к уменьшению кредитной доходности, заявил кандидат экономических наук Югорского государственного университета Ринат Хасанов. Об этом сообщает РЕН ТВ.
POS-займы из-за высокой стоимости не выдерживают конкуренции с кредитными картами и потребительскими кредитами в условиях снижения ставок, отметил эксперт.
Кроме того, получение кредита перестало быть спонтанным решением для россиян, что свидетельствует об улучшении экономического климата в стране, подчеркнул экономист.
Ранее сообщалось, что большинство крупнейших российских банков за последние три года отказалось от выдачи кредитов в магазинах.
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