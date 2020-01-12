В ЦБ сообщили о новых вариантах пенсионных выплат

Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор — получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, в рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект о котором правительство планирует внести в Госдуму, выплаты начинаются либо через 30 лет после начала накоплений либо при достижении пенсионного возраста, а значит раньше.

Подразумевается, что ГПП придет на смену обязательным пенсионным накоплениям, формирование которых заморожено с 2014 года.