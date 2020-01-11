США пригрозили Ираку ограничить доступ к важному государственному счету

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Ирак, что тот рискует потерять доступ к важному государственному банковскому счету, если Багдад отзовет американские войска из страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Так, в Госдепартаменте заявили, что США могут ограничить доступ Ирака к счету в центральном банке страны, хранящемуся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. По мнению чиновников, такой шаг серьезно скажется на шаткой экономике Ирака.

Уточняется, что Ирак, как и другие страны, хранит правительственный счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, на котором в том числе лежат доходы от продажи нефти. Потеря доступа к счетам может ограничить использование Багдадом этих доходов, что приведет к финансовому кризису в Ираке.

Иракские власти решили выдворить из страны иностранные войска после убийства Пентагоном главу иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани.

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