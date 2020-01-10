Dow Jones установил новый рекорд

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Промышленный индекс Dow Jones побил свой рекорд, преодолев отметку 29 000 пунктов, следует из данных торгов.

Как отмечается, данный показатель увеличился на 0,11%.

Уточняется, что индекс Dow Jones вырос на 30,93.

Ранее в ноябре 2019 года этот промышленный индекс обновил свой рекорд. Тогда он достиг отметки 28121,68 пункта.

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