Dow Jones установил новый рекорд
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Промышленный индекс Dow Jones побил свой рекорд, преодолев отметку 29 000 пунктов, следует из данных торгов.
Как отмечается, данный показатель увеличился на 0,11%.
Уточняется, что индекс Dow Jones вырос на 30,93.
Ранее в ноябре 2019 года этот промышленный индекс обновил свой рекорд. Тогда он достиг отметки 28121,68 пункта.
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