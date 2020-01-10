Росстат назвал размер инфляции в России в 2019 году

По итогам 2019 года инфляция в России установилась на отметке 3%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Как отмечается, в конце декабря прошлого года ведомство опубликовало точно такую же цифру, но подтвердило сведения только сейчас.

«В декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года индекс потребительских цен составил 100,4%», — говорится в сообщении Росстата.

Ведомство также уведомило, что продовольственная инфляция в России в 2019 году увеличилась на 2,6%. При этом в 2018 году она выросла на 4,7%.

Ранее ЦБ заявил, что размер инфляции в России в 2019 году составил 3%.

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