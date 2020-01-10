«Ираэро» направил претензию производителю SSJ 100
Иркутская авиакомпания «Ираэро» направила в АО «Гражданские самолеты Сухого» претензию с требованием возместить почти 2 млрд рублей убытков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах Иркутска.
Речь идет о потерях, связанных с техническими неисправностями самолетов Sukhoi SuperJet 100 и, как следствие, простоями воздушных судов.
Как уточнил источник, данная сумма сложилась исходя из убытков, с которыми столкнулась компания за весь период эксплуатации Sukhoi SuperJet 100 с 2016 года.
В пресс-службе «Ираэро» комментировать данную тему не стали, однако подтвердили, что из девяти находящихся в эксплуатации перевозчика самолетов Sukhoi SuperJet 100 почти половина простаивает.
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