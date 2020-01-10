Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды, обуви и аксессуаров, сокращение произошло на 9%, до 2,27 трлн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Аналитики считают, что подобные изменения связаны с падением доходов россиян, ростом НДС и инфляцией, а также аномально теплой осенью и зимой 2019 года.

По оценкам Росстата, годовая инфляция в 2019 году была на уровне 3%. По данным национального бюро кредитных историй, средний показатель долговой нагрузки граждан к 1 октября достиг 24,6%.

Гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс отметила, что в настоящее время интернет-магазины увеличивают свою долю: только за первые шесть месяцев 2019 года показатель вырос на 26%.

Партнер Deloitte Егор Метелкин считает, что необходимо ждать небольшого развития в точечных регионах, где меньше конкуренция. По мнению предпринимателя, существующие бренды «экспансию» регионов.