В Кургане местной жительнице повысили пенсию на 1 рубль

В Кургане пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль 10 копеек, в местном отделении ПФР прокомментировали ситуацию. Об этом сообщает URA.RU.

Отмечается, что внук пенсионерки выложил в соцсети пост, в котором рассказал, как его бабушка второй день плачет от обиды. Он пояснил, что 75-летняя женщина всю жизнь работала, а получить нормальную прибавку к пенсии так и не смогла. Мужчина также отметил, что она не пользуется льготами.

Местные жители оставили под записью комментарии с возмущениями и поделились аналогичными историями.

«У мамы пенсия минимальная, тоже не прибавили совсем, она ждала этой прибавки. Поплакала. Ей обидно, что столько лет вкалывала за копейки», — написала Тамара Радость.

В областном отделении пенсионного фонда отметили, что те пенсионеры, кому начислена минимальная пенсия, получают федеральные социальные доплаты.

«Пенсию женщины проиндексировали на 6,6%. Она достигла величины прожиточного минимума (8750 рублей), и федеральная социальная доплата была сокращена. По итогу прибавка могла составить 1,1 рубля», — пояснила пресс-секретарь отделения Мария Метелева.

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