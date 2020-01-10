ЦБ отозвал лицензию у московского банка
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Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Нэклис-Банка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
По данным ЦБ, Нэклис-Банк полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов и проводил операции, имеющие признаки вывода активов.
Отмечается, что банк занимал 249-е место в банковской системе РФ.
Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.
С 2017 года Нэклис-Банк через офшоры принадлежит Наталье Касперской.