ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Нэклис-Банка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, Нэклис-Банк полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов и проводил операции, имеющие признаки вывода активов.

Отмечается, что банк занимал 249-е место в банковской системе РФ.

Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

С 2017 года Нэклис-Банк через офшоры принадлежит Наталье Касперской.