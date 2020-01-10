Украинцы стали чаще ездить в Крым

В 2019 году Крымский полуостров посетили больше украинцев, чем годом ранее. Об этом рассказали RT в министерстве курортов и туризма республики.

По данным ведомства, в 2019 году около 1,1 млн украинцев посетили Крым. Этот показатель является на 100 тыс. больше, чем в 2018 году.

Выяснилось, что чаще всего украинцы приезжали в Ялту. Почти 60% всех путешественников из Украины отправлялись именно туда. Еще 14,6% побывали в Симферополе и 8,5% в Евпатории. Кроме того, жители Украины приезжали в Керчь, Феодосию и другие части полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

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