Басманный суд продлил домашний арест Калви

Басманный суд Москвы продлил на месяц домашний арест основателю Baring Vostok американцу Майклу Калви и топ-менеджеру инвестфонда французу Филиппу Дельпалю, сообщает РИА «Новости».

Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем был задержан в рамках дела о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение фигурантам с мошенничества на растрату. Никто из них не признал обвинение.

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