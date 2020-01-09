На Украине негативно оценили запуск «Турецкого потока»

Исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook, что запуск «Турецкого потока» приведет к сокращению транзита российского газа через Украину в 2020 году на 15 млрд куб. м.

По его словам, это произойдет поскольку транзит газа через Украину в Балканском направлении осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. В результате, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд куб. м.

Кроме того, в своей публикации Макогон назвал «Турецкий поток» проектом без экономического смысла, но с большой политической составляющей и выразил сожаление о том, что его не удалось остановить.

Исполнительный директор также добавил, что выровнять ситуацию планируется с помощью Трансбалканского газопровода, на базе которого создан новый коридор для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 млн м3 в сутки.

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