Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство России утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как отмечается, приватизация коснется находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны.

В 2020-2022 годах в федеральный бюджет страны должны поступать по 3,6 млрд рублей, полученных от приватизации крупнейших компаний.

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