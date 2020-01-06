Белорусский НПЗ начал переработку первой партии нефти из России

Белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Нафтан» начал переработку первой партии российской нефти, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу белорусского госконцерна «Белнефтехим».

В пресс-службе отметили, что сохраняется минимальная загрузка предприятия.

Там также подчеркнули, что на Мозырский завод нефть пока не поступала.

Ранее белорусские НПЗ — ОАО «Нафтан» и Мозырский НПЗ заявили о прекращении поставок нефти из России. По данным источника, это произошло из-за того, что Белоруссия попросила снизить контрактную цену на нефть, с чем российские грузоотправители не согласились. Позже прокачка нефти была возобновлена. Замглавы госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов заявил, что Белоруссия ожидает получить из России 650 тонн нефти к концу января 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белорусские НПЗ заявили о прекращение поставок нефти из России

— Пошла нефть: Россия возобновила поставки в Белоруссию

— Белоруссия ожидает получить от России 650 тонн нефти