Белорусский НПЗ начал переработку первой партии нефти из России
Белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Нафтан» начал переработку первой партии российской нефти, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу белорусского госконцерна «Белнефтехим».
В пресс-службе отметили, что сохраняется минимальная загрузка предприятия.
Там также подчеркнули, что на Мозырский завод нефть пока не поступала.
Ранее белорусские НПЗ — ОАО «Нафтан» и Мозырский НПЗ заявили о прекращении поставок нефти из России. По данным источника, это произошло из-за того, что Белоруссия попросила снизить контрактную цену на нефть, с чем российские грузоотправители не согласились. Позже прокачка нефти была возобновлена. Замглавы госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов заявил, что Белоруссия ожидает получить из России 650 тонн нефти к концу января 2020 года.
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