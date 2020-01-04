Минск и Москва приступили к оформлению контракта на поставку нефти в Белоруссию
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Минск и Москва приступили к оформлению документов по поставкам первой партии российской нефти в Белоруссию по цене без премии поставщикам. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».
«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что достигнутые с Москвой договоренности, а также существующие ресурсы позволят белорусским нефтеперерабатывающим заводам функционировать бесперебойно в январе 2020 года.
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