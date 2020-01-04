Производитель SSJ100 подал иск на миллиард рублей к иркутской авиакомпании

Производитель пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 подал иск к иркутской авиакомпании «ИрАэро», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на картотеку судебных дел.

Уточняется, что иск был подан почти на миллиард рублей (941 млн руб.) 30 декабря. Однако причины подачи иска против иркутской авиакомпании пока не называются.

По данным агентства, компания «ИрАэро» имела весной 2019 года девять самолетов SSJ 100 в своем парке, хотя всего она обладает порядка 30 самолетами Sukhoi Superjet 100.

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