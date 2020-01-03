Антикоррупционный суд Украины заочно арестовал бывшего главу Нацбанка Арбузова

Высший антикоррупционный суд Украины заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего руководителя Национального банка Украины (НБУ), а также бывшего вице-премьера Сергея Арбузова. Об этом сообщает пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

Уточняется, что Арбузову инкриминируют причастность к растрате активов Нацбанка в размере 220 млн гривен (около $9,3 млн).

В настоящее время экс-глава Нацбанка находится в международном розыске.

Сергей Арбузов руководил НБУ в 2010-2012 годах, и работал в правительстве при Николае Азарове.