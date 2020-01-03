Туристические места Рима лишат киосков с сувенирами

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Изнуряющая жара настигла туристов и жителей итальянской столицы, Рим, Италия, 8 августа 2015 года Изнуряющая жара настигла туристов и жителей итальянской столицы, Рим, Италия, 8 августа 2015 года
Изнуряющая жара настигла туристов и жителей итальянской столицы, Рим, Италия, 8 августа 2015 года
Tony Gentile/Reuters

Главные достопримечательности в Риме останутся без киосков с сувенирами в попытке защитить историческое наследие города и обеспечить безопасность самых известных памятников культуры. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на мэра города Вирджинию Раджи.

По словам Раджи, палатки с футболками, кружками, «миниатюрными колизеями» и декоративными магнитами не сочетаются с окружающей их древней архитектурой.

Поэтому, 17 киосков рядом с такими достопримечательностями как Пантеон, фонтан Треви, Испанская лестница и Пьяцца Навона, будут убраны с привычных мест. Восемь из них будут переставлены дальше от памятников культуры на улицы города.